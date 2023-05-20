Deprem ihalesi saray müteahhidine gitti

Konut ihaleleri tanıdık şirketlere verilmeye devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde yapılacak konutlar için düzenlenen iki ihaleyi, “Saray’ın müteahhidi” olarak bilinen Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat’ın aldığı öğrenildi. REC İnşaat'ın 2023 yılında aldığı kamu ihalesi bedeli toplam 24.5 milyar TL’ye ulaştı.

Deniz AYHAN

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TOKİ'nin deprem bölgesinde yapılacak konutlar için çıktığı ihaleler tanıdık firmalara gitmeye devam ediyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yapılacak konutlar için düzenlenen iki ihaleyi, en düşük teklifi veren “Saray'ın müteahhidi” olarak bilinen Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat'ın aldığı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ Başkanlığı, Hatay'da deprem konutları için yeni ihaleler düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk yerleşkesini inşa eden Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, deprem konutları ihalelerinin de adresi oldu. Hatay'ın Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki 1.523 adetlik konut inşaatı ihalesini 3 milyar 89 milyon liraya alan REC İnşaat, aynı bölgedeki 2. Etap 1.546 adetlik konut inşaatı işini de 3 milyar 184 milyon 900 bin TL'ye aldı.

16 MİLYARLIK HASTANE

Rönesans Holding, İstanbul Sancaktepe'de yapılacak olan şehir hastanesinin ihalesini de geçtiğimiz ay 16 milyar 138 milyon TL bedelle kazanmıştı.

5 ayda 24.5 milyarlık ihale aldı

Martta, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Yerleşkesi Üst Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı İşi'ni 2 milyar 60 milyon TL bedelle alan REC İnşaat, yılın ilk 5 ayında toplam 24.5 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı.