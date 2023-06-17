Deprem ve seçim belirsizliği turizme sekte vurdu: Oteller can çekişiyor

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Sabahattin Duman, “Erken rezervasyon döneminde meydana gelen Kahramanmaraş depremi ve seçim atmosferinde ortaya çıkan belirsizlik, mayıs ve haziran satışlarını dibe çekti” dedi.

Yaşar ANTER

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Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Sabahattin Duman turizm sezonu ve turizmcinin yaşadığı kronik sorunlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Duman, “Erken rezervasyon döneminde meydana gelen Kahramanmaraş depremi ve seçim atmosferinde ortaya çıkan belirsizlik, mayıs ve haziran satışlarını dibe çekti” dedi.

“9 günlük Kurban Bayramı tatil kararı çok geç çıkınca oteller sadece 3-4 günlük dolulukla mayıs, haziran ayı kayıplarını kurtarmaya çalışıyor” diyen Duman, “9 günlük tatil kararından önce 28 Haziran-1 Temmuz arası neredeyse yüzde 70-80 dolmuştu. Bu defa daha uzun süreli bayram tatili satmak isteyen oteller 3 günlük dolulukla idare etme zorunda kalacak gibi görünüyor” diye konuştu.

NİTELİKLİ PERSONEL GİTTİ: YENİ KRİTER ‘ELİ YÜZÜ DÜZGÜN OLSUN’

Personel temini ve personel konaklama sorununun otelciyi çok zorladığını belirten Duman “Yıllardır süregelen istikrarsızlık ve krizler nedeniyle nitelikli personelini başka sektörlere kaptıran otelciler tabiri caizse ‘konuşması, eli yüzü düzgün olsun yeter’ kriterine kadar düştü” dedi.

“Turizm sektörünün geliştiği dönemde, otel inşaatında çalışanlar hiçbir özelliği olmasa da otel açıldıktan sonra istihdam edilirdi. En azında inşaat döneminde oteli gözlemiş olarak çalışırlardı” diyen Duman, şöyle devam etti:

‘HAYATINDA İLK DEFA OTEL GÖRENLER İŞE ALINIYOR’

“Şimdilerde hayatında ilk defa otel görenler işe alınmak zorunda kalınıyor. Bilhassa resepsiyonist, bulaşıkhane personeli ve oda temizlikçisi temini en zor meslekler.

Birçok otel artık yabancı personele yöneldi. Temini zor görevlileri personel tedarik firmaları aracılığıyla Kırgızıstan, Özbekistan ve Kazakistan'dan getirerek, kadro istikrarı sağlamaya çalışıyor. Spa çalışanları temininde en revaçta yer Bali””

‘ACİL EYLEM PLANI OLUŞTURULMALI’ ÇAĞRISI

Duman, “Personel konaklama sorunu katlanarak büyüyor. Güvercinlik, Torba ve Gümbet'te 2-3 yıldızlı otellerin çoğu personel lojmanına, apartlar müdür lojmanına dönüştü. Acilen bir eylem planı oluşturulmalı” çağrısında bulundu.

“Çalışanların konaklama ihtiyacı rayiçlerin ve kiraların bu kadar yüksek olduğu dünya turizminin göz bebeği Bodrum yarımadasının dışında çözülmeli” diyen Duman, sözlerine şöyle devam etti:

“Merkeze 20-25 kilometre mesafede yeni bir şehir oluşturulmalı. Aksi takdirde her taraf hiçbir kaydı olmayan, baraka, karavan, prefabrik konut, tiny house, bungalov benzeri kaçak ve ucube yapılarla dolacaktır.”

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