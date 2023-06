Dış basın yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ı böyle gördü

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın başına atanması dış basında yoğun ilgi gördü. Atama, ekonomi yönetiminde normalleşme adımı olarak görülse de analistlere göre Erkan'ın ne kadar bağımsız olabileceği soru işareti.

Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamanın ardından uluslararası finans basını da Erkan’a yoğun ilgi gösterdi.

ABD’de bankacılık sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalışan Erkan, bugünkü atama kararı ile birlikte görevi Şahap Kavcıoğlu’ndan almış oldu. TCMB’nin ilk kadın başkanı olan Erkan’ın ataması, Mehmet Şimşek’in kabineye Hazine ve Maliye Bakanı olarak dahil olmasının kısa süre sonra geldi.

ABD merkezli First Republic Bank’ta 8 yıl üst düzey pozisyonlarda çalışan Erkan, öncesinde Goldman Sachs’ta da 10 yıl geçirmişti. Son olarak Marsh McLennan Yönetim Kurulu’nda yer alan Erkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından devam ettiği eğitim hayatında doktorasını Princeton Üniversitesi’nden aldı.

Öte yandan son beş yıldaki dördüncü başkan olan Erkan’ın Wall Street ve ABD şirket yönetim kurullarını kapsayan kariyerinde para politikası deneyimi yer almadığı için piyasalarda çeşitli kaygılar bulunuyor.

Uluslararası finans ajanslarına konuşan uzmanlar da Erkan’ın atanması konusunda temkinli.

ERKAN’IN NE KADAR ÖZERKLİĞE SAHİP OLACAĞI SORU İŞARETİ

ABD’li finans ajansı Bloomberg’ten Beril Akman’ın haberine göre Erkan’ın atanması, Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü düşük faiz politikasının ardından piyasalar tarafından bir nomralleşme işareti olarak görülebilir.

Danışmanlık şirketi Medley Global Advisors’ın gelişmekte olan piyasalar uzmanı Nick Stadtmiller ise Erkan’ın başarısının Erdoğan yönetimi altında ne kadar özerkliğe sahip olacağına bağlı olacağı görüşünde.

Bloomberg’in aktardığına göre Stadtmiller, “Umuyoruz ki, Erkan’ın atanması selefinin politikalarında bir düzelme anlamına gelir. Asıl soru, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürecek kadar faiz artırmasına Erdoğan’ın izin verip vermeyeceği” dedi.

ABD bankası Wells Fargo Stratejisti Brendan McKenna ise, “Erdoğan direksiyonda kaldığı sürece para ve ekonomi politikasının daha yatırımcı dostu bir yöne kayacağı konusunda temkinli olmaya devam ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK ZORLUKLAR VAR

İngiliz finans gazetesi Financial Times, ‘Erdoğan Merkez Bankası’nın başına eski Goldman Sachs bankacısını atadı’ başlıklı haberinde, bu atamanın mevcut politikalar konusunda rotanın değişebileceğine dair son işaret olduğu belirtildi.

Habere göre atamalar, Erdoğan’ın daha geleneksel bir politikaya yöneleceğine dair temkinli iyimserliği besledi. Haberde ayrıca Merkez Bankası’nın tükenen rezervlerine işaret edilerek Erkan’ın Türkiye ekonomisi için önemli bir tehlike ile baş etmek zorunda kalacağı belirtildi.

İsveç bankası SEB Gelişen Piyasalar Baş stratejisti Erik Meyersson, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yeni bir pozisyona atanmasının kritik önemi olduğunu belirtti. Meyersson’a göre bu durum Erdoğan’ın eski ekonomi politikalarına her an geri dönebileceğinin bir işareti.

İTİLİP KAKILABİLECEK BİRİ DEĞİL

İngiliz haber ajansı Reuters da Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasını geleneksel politikalara dönüşün sinyali olarak yorumladı.

Haberde, “Erdoğan ABD’de finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan’ı, yıllarca süren faiz indirimleri ve artan hayat pahalılığının ardından gidişatı tersine çevirmeye ve politikayı sıkılaştırmaya hazırlanan Merkez Bankası’nın başına atadı” ifadelerine yer verildi.

Erkan’ın bir zamanlar yönetici olarak görev yaptığı Partnership for New York City kuruluşun CEO’su Kathryn Wylde, Reuters’a verdiği demeçte Erkan’ın New York City’deki kariyeri boyunca “sert, akıllı ve etkili” olarak ün kazandığını söyledi. Wylde, Erkan için; “Kesinlikle itilip kakılacak biri değil” dedi.

ERDOĞAN’IN NE KADAR BAĞIMSIZLIK TANIYACAĞINA BAĞLI

Analistler ise ekonominin geleceğinin Erdoğan’ın Erkan ve Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanıdığına bağlı olduğu görüşünde.

Finansal danışmanlık şirketi Teneo’nun ekonomisti Wolfango Piccoli, “Erdoğan’ın yerel seçimlere verdiği öncelik göz önüne alındığında, ekonomik cephede daha pragmatik bir duruşa ne kadar tahammül edebileceği belli değil” dedi.

