Dış ticaret haddi martta yükseldi

Martta yıllık bazda birim değer ihracatta artarken ithalatta azaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İhracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

İhracat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 10,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,3, yakıtlarda yüzde 31,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 4,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, yakıtlarda yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 arttı.

İthalat miktar endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 16,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Şubat ayında 132,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak, 2023 Mart ayında 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Mart ayında 152,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2023 Mart ayında 154,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Şubat ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azalarak, 2023 Mart ayında 126,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Mart ayında 112,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,1 artarak, 2023 Mart ayında 129,1 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ ARTTI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Mart ayında 75,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,8 puan artarak, 2023 yılı Mart ayında 86,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2023 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak 82,9 oldu.

İlginizi Çekebilir Piyasalarda ilk tur rüzgarı

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'nın kasadan altın satışı 130 tonu aştı