Doğalgaz ithalatı martta yüzde 26,6 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 azalarak yaklaşık 4 milyar 557 milyon metreküp oldu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 70 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 487 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 27,7, LNG ithalatı yüzde 24,5 azaldı. Toplam doğalgaz ithalatı da bu dönemde yüzde 26,6 azalarak yaklaşık 4 milyar 557 milyon metreküp oldu.

Martta en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 428 milyon metreküple Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 922 milyon metreküple Azerbaycan ve 916 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya’dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 48,2 azalırken, Azerbaycan’dan yapılan ithalat yüzde 21,2, İran’dan yapılan ithalat yüzde 25,8 arttı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 14,7 AZALDI

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 14,9 azalarak 5 milyar 658 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 18,5 düşüşle 351,2 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi ise yüzde 2,84 artışla 863,6 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 14,7 azalarak 2 milyar 746 milyon metreküp oldu. (AA)

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