Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Bedava doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor?

Doğalgaz için konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük kullanımı için ücret ödenmeyecek. Ücretsiz doğalgazın 44.2 milyar TL'lik maliyeti Hazine'nin borçlanmasıyla karşılanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müjdesi olarak açıkladığı ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girdi. Doğalgaz kullanıcılarına bu ay fatura gönderilecek, kullanımlarından ücret tahsil edilmeyecek.

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023’ten 31 Mayıs 2023’e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

DOĞALGAZ FATURASI GELECEK, ÖDEME OLMAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 1 aylık ücretsiz doğalgaza ilişkin detaylarını paylaştı. 24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmadığını, sehven yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesinin yapılacağını söyleyen Dönmez, “Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda ‘sıfır’ yazacak. Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek” dedi.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

EPDKnın ‘Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına’ ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada ‘0′ TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.