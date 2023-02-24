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Doğrudan teminle kamu alımlarında artırılan limitin süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında 5 milyon liraya çıkarılan parasal limitin süresi olağanüstü halin (OHAL) sonuna kadar uzatıldı.

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Doğrudan teminle kamu alımlarında artırılan limitin süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında 5 milyon liraya çıkarılan parasal limitin süresi olağanüstü halin (OHAL) sonuna kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 MİLYON TL’YE ÇIKARILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler 5 milyon liraya çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 28 Şubat 2023’e kadar tanımlanan bu uygulamanın süresi OHAL sonuna kadar uzatıldı. (AA)

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