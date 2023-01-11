Doların 13’ten 18’e çıktığı 20 günde Nebati 3,5 kilo vermiş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolar/TL kurunun 13'ten 18'e çıktığı 1-20 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 buçuk kilo verdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur krizinin yaşandığı ve Dolar/TL’nin 13’ten 18’e çıktığı 1-20 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 buçuk kilo verdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken kur krizinin yaşandığı Aralık 2021 dönemine de değindi.

Konuşmasında, “1 Aralık doğum günümdü. 1 Aralık’tan 20 Aralık günü Cumhurbaşkanının açıkladığı tarihi manifestosuna kadar 3 buçuk kilo verdim” diyen Nebati şunları söyledi:

“Benim gibi cüssesi küçük olanlarda hemen fark ettirir. Cumhurbaşkanı bir görev vermiş, neredeyse herkesin umutsuz olduğu, eski politikalara dönülmesi noktasında beklentilerin olduğu zor bir dönemde Cumhurbaşkanımıza ben size inanıyorum. Bu görevi inanarak yapacağım dedim.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların Çin mi Kore modeli mi dediği bir dönemde, “Türkiye’nin makro göstergeleri bunları hak etmiyor” dediğimde yalnızdım. Geçen yılın ilk 6 ayı çok kötüydü.

‘Gözünü açıp kapatacaktın ne oldu?’ diyenler… ‘Enflasyon nisanda düşecekti, bu model olmaz, dünyanın dışında bir akışa gidiyorsunuz’ şeklinde söylemler, o baskı dönemi… Her şey unutuldu. Türkiye’nin performansıyla bütün üzüntülerimiz süngerle çekildi.”

NEBATİ’DEN İLGİNÇ SÖZLER

Nebati daha önce 20 Aralık gecesi için, “Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi” ifadelerini kullanmıştı.

Nebati 2021 yılının aralık ayında yaptığı bir başka konuşmada ise “Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

NE OLMUŞTU?

2021 Eylül ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte dolar/TL kasım ayına kadar 8 seviyelerinden 13 seviyelerine yükselmiş, aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın yerine Nebati’nin atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın agresif faiz indirimi söylemleriyle birlikte 18 seviyesinin üzerine tırmanmıştı.

Yaşanan kur krizinin ardından hükümet 20 Aralık’ta kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmiş, dolar/TL bir gece içerisinde 18 seviyelerinden 12 seviyelerine gerilemişti.