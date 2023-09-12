EBRD, deprem bölgesindeki KOBİ’lere yönelik hibe programı başlatıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), depremden etkilenen KOBİ'lere 60 bin Euro'ya kadar hibe desteği verecek.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde KOBİ’lere yönelik yeni bir destek programı başlattı.

Program kapsamında, işletmelere hasarlı binaların, üretim teçhizatının ve altyapının yeniden inşası için 60 bin Euro’ya kadar hibe desteği verilecek. Destek yeniden inşa ve onarım masraflarının yüzde 85’ini karşılamaya yönelik olacak.

EBRD’den yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından birçok küçük işletmenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığına ve bu işletmelerin yeniden açılması için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

JAPONLAR DA DESTEK VERİYOR

Programa Japonya Maliye Bakanlığı da destek verecek. Program, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana’daki işletmelere yönelik olacak.

EBRD, iki yıl içinde bölgeye yönelik 1,5 milyar Euro’luk yatırım planı kapsamında, afetin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 600 milyon Euro’luk Afet Müdahale Çerçevesi de oluşturmuştu. (REUTERS)