EBRD’den Türkiye yorumu: Son adımlar olumlu ama daha çok iş var

Yüksek enflasyon ve rezervlerdeki düşüş gibi sorunların Türkiye için endişe verici olduğuna dikkat çeken EBRD Başkan Yardımcısı Mark Bowman, seçim sonrası atılan adımları doğru yönde bulsa da "Hâlâ yapılması gereken çok iş var" değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman, Türkiye’de son dönemde para ve maliye politikalarında atılan adımların doğru yönde olduğunu belirtirken, makroekonomik politikalara yönelik kredibiliteyi ise “devam eden bir zorluk” olarak görüyor.

Türkiye ziyareti sırasında Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Bowman, Türkiye’de özel sektör şirketlerinin gücü ve dirençli oluşlarından etkilendiklerini belirtirken, “… Ancak makroekonomik gelişmeler nedeniyle endişeliyiz, makroekonomik istikrar her ülke için önemli” dedi.

‘ZORLUK DEVAM EDİYOR’

Bowman Türkiye ziyaretinde, Hazine, Enerji ve Çevre de dahil olmak üzere bakanlık, özel sektör ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldiklerini, yapıcı ve pozitif görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Son haftalarda ekonomi politikalarına yönelik atılan adımları, para politikası önlemlerini, parasal sıkılaştırmayı ve mali durumu daha sürdürülebilir bir zemine oturtmak üzere hükümetin son girişimlerini “doğru yönde hareketler” olarak niteleyen Bowman şunları söyledi:

“… Bu adımlar bizim için cesaretlendirici ancak makroekonomik istikrar ve makro politika kredibilitesini yeniden sağlamak devam eden bir zorluk ve hâlâ yapılması gereken çok iş var.”

‘REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ ENDİŞE VERİCİ’

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltirken parasal sıkılaştırmanın devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Bütçe açığındaki artış ile mücadele amacıyla bu ay bir çok vergi artışı da yapıldı. Bütçede 1.12 trilyon TL yeni harcama içeren ek bütçe de parlamentoda bu ay onaylandı.

Bowman, Türkiye ekonomisinde yüksek enflasyon, rezervlerdeki düşüş gibi son zamanlarda görülen dengesizliklerin endişe verici olduğunu ve bankanın Türkiye’deki makroekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE’YE TOPLAM YATIRIMLARI 18 MİLYAR EURO’YU AŞTI

EBRD’nin Türkiye’de 2009’dan bu yana toplam yatırımı 18 milyar Euro’yu aşarken bu tutarın büyük bir kısmı özel sektöre sağlanıyor.

Bowman, deprem kaynaklı yatırımların da etkisiyle bu yılın Türkiye’ye sağlanacak finansmanlar için “güçlü bir yıl” geçirmeyi beklediğini belirtirken yeşil dönüşüm odaklı ilerlediklerine de dikkat çekti.

Bankanın deprem bölgesinde bugüne kadar özel sektör, KOBİ’ler ve belediyelere altyapı destekleriyle 400 milyon Euro finansman sağladıklarını belirten Bowman, bu miktarı mümkün olan en çabuk sürede artırmak istediklerini de söyledi. EBRD deprem bölgesine yönelik 1.5 milyar Euro kaynak sağlayacağını daha önce açıklamıştı.

Şubat ayında meydana gelen ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği şiddetli depremlerin Türkiye’ye toplam maliyeti 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. (REUTERS)

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