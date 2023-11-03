Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 126,18 hesapladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tüketici enflasyonunu açıkladı.

Tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

TÜİK eylül ayında aylık enflasyonu 4,75, yıllık enflasyonu yüzde 61,53 olarak açıklamıştı.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi aylık yüzde 4,08, yıllık yüzde 62,36 olmuştu.



EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.



ENAG YÜZDE 126 HESAPLADI

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayında tüketici enflasyonunu aylık yüzde 5,09, yıllık ise yüzde 126,18 olarak hesapladı.

Merkez Bankası (TCMB), resmi tüketici enflasyonunun 2023 sonunda yüzde 65’i, Mayıs 2024’te yüzde 75’i görmesini bekliyor.

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