Ekmeğimizle oynamayın

TÜİK, emeklinin maaşını belirleyecek olan 6 aylık enflasyonu 19.77 olarak açıkladı. Buna kademeli olarak refah payı artışı da eklenecek. Sokağa çıkıp vatandaşa bu zammın yetip yetmeyeceğini sorduk. TÜİK’e tepki, iktidara ise sitem vardı.

Batuhan SERİM

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Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre memur ve emekli maaş zamları için kritik veri olan 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 düzeyinde kaldı. Asgari ücretin altında maaş alan birçok emekli, çarşı-pazardaki enflasyonla, resmi enflasyon arasında büyük fark olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Maaşlarının en az 15 bin lira olmasını isteyen emekliler, “Ekmeğimizle oynamayın” diye TÜİK'e seslendi.

SÖZCÜ'nün mikrofon uzattığı bir emekli “Ekmek yerim karnım doyar' değil kardeşim! Ekmekle de karnını doyurursun ama insan gibi yaşamak başka bir şey. Ya koltuğundan kalkacaksın ya da emeklinin hakkını vereceksin. Önce enflasyon düşecek ki gelen zammın da kıymeti bilinecek. Böyle ekonomi yönetilmez” dedi.

SÖZCÜ'ye konuşan emekliler, “Vermesinler kardeşim… Kendilerine saklasınlar o parayı… Hakkımı helal etmiyorum kardeşim!” diyerek isyan etti. Geçim derdiyle boğuşan emekliler TÜİK rakamlarının esas alındığı net maaş artışını ise dört gözle bekliyor.

‘Böyle ekonomi yönetilmez'

Süleyman Bingöl: “Piyasadaki fiyatlara hakim olamadıktan sonra istediğin kadar zam yap, hiçbir şey ifade etmez. Her şeyin fiyatı çok yüksek. Maaşlara zam geldikten sonra her şeyin fiyatı yine yükselecek. Böyle ekonomi yönetilmez.”

Ekmek oldu 8 lira

Bayram Kaplakarslan: “Ben hesapladım; tahminen 8.800 TL civarına çıkacak maaşım. Bir ekmek oldu 8 lira… Üniversitede çocuk okutuyorum. Emeklinin kaderi bu. Ekonominin başına işi bilmeyen kişileri getirdikleri için böyle oldu.”

İnsan gibi yaşamalıyız

Ahmet Gedik: “Hakkımı helal etmiyorum kardeşim! Onların hakkı varsa benden alsınlar, kessinler parasını! İnsan gibi yaşamayı arzu ederim, başka bir şey istemem. ‘Ekmek yerim karnım doyar' değil kardeşim! Ekmekle de karnını doyurursun ama insan gibi yaşamak başka bir şey.”

Bizi mağdur etmeyin

Ercüment Kılıçarslan: “Bu enflasyon gerçek değil. Her şey yüzde 100 arttı. Ayarlıyorlar işte öyle… Düşük düşük sallayıp veriyorlar… Gerçek enflasyon ne kadar; yüzde 100 mü, yüzde 150 mi; o enflasyon kadar zam yapılmalı. Kimseyi mağdur etme.”