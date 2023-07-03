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İzmir’de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

İzmir'de ekmeğin gramajı düşülürken fiyatı arttı. Son zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.

Yayınlanma: 13:07 - 03 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İzmir’de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

İzmir'de ekmeğe zam geldi. 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin gramajı 200 grama indirildi. Gramajı düşürülen ekmeğin satış fiyatı da 7 liraya çıkarıldı.

İzmir'de 2022 yılının kasım ayından bu yana 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin hem gramajı hem de fiyatı değişti.

210 gram ekmeğin gramajı 10 gram düşürülerek 200 grama indirildi. 200 gram ekmeğin fiyatı ise 7 liraya yükseltildi. (ANKA)

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