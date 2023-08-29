TÜİK: Ekonomiye güven ağustosta azaldı

Seçim öncesinde artan ekonomik güven endeksi, seçim sonrası kur artışı ve zamların da etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Ağustosta 94,1 değerine gerileyen endeks, seçimlerin yapıldığı mayıs ayından bu yana 9,6 puanlık sert düşüş kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerini gösteren ekonomik güven endeksi temmuzda 99,3 iken ağustosta yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Böylece endeks, son 1 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Böylece, seçimlerin yapıldığı mayıs ayında 103,7 değerine ulaşan endeks, seçim sonrasındaki üç ayda 9,6 puan gerilemiş oldu. Ekonomik güven endeksindeki sert düşüş büyük oranda tüketici güvenindeki gerilemeden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.