Elon Musk’tan teknoloji çalışanlarını çıldırtan ‘evden çalışma’ çıkışı

Elon Musk, uzaktan çalışmanın ahlaki açıdan yanlış olduğunu söylemesiyle teknoloji çalışanlarının hedefi oldu. Çalışanlar, anonim kullanıcıların olduğu bir sitede Musk'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Sozcu.com.tr

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Milyarder iş insanı Elon Musk’ın uzaktan çalışmaya dair sözleri teknoloji çalışanlarını rahatsız etti.

Musk, salı günü CNBC’ye verdiği röportajda uzaktan çalışmayı ahlaki açıdan yanlış olarak değerlendirdikten ve dizüstü bilgisayarla çalışanların ‘la- la diyarında’ yaşadığını söyledikten sonra anonim kullanıcıların olduğu ağ sitesi Blind’ta tartışma büyüdü.

Musk, arabalarını üreten ve yemeklerini yapan insanların her gün fiziksel olarak işe gitmekten başka çareleri yokken, uzaktan çalışanların kendi evlerinin rahatlığında çalışabilmelerinin adil olmadığını söyledi.

Elon Musk’ın uzaktan çalışmaya yönelik sözlerinin ardından birçok teknoloji çalışanı Blind’ta Musk’ın iki yüzlü olduğunu yazdı ve milyarder olmasıyla dalga geçti.

MUSK’I ZENGİNLİĞİNDEN VURDULAR

Bir Meta çalışanı, konuyla ilgili 70’in üzerinde yorum olan bir başlıkta “Ahlaki açıdan yanlış mı? Milyarlarca doları biriktirmek de ahlaki olarak yanlış” yazdı.

Şirket e-posta adresleri aracılığıyla istihdamlarını doğrulamalarını gerektiren sitedeki kullanıcılar, konuyla ilgili yüzlerce yorum yaparken Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Rivian çalışanı olan bir kişi, konuyla ilgili olarak Musk’la alay ediyormuş gibi görünen ve 480’den fazla kullanıcının çoğunluğunun Musk’ın “yanlış” olduğuna oy verdiği bir anket başlattı.

Bir Apple çalışanı ise evden çalışma tartışmasıyla ilgili başka bir gönderiye yaptığı yorumda, “Bu durumda, özel uçuş yapmak da ahlaki açıdan yanlış, çünkü diğer herkes ticari uçuş yapmak zorunda” ifadelerine yer verdi.

Halka açık veri kullanarak Musk’ın özel jeti ile yaptığı yolculukları takip eden bir üniversite öğrencisine göre Musk’ın özel jeti geçen yıl 130’dan fazla kez kullanıldı ve buna 30 dakikadan kısa süren birkaç uçuşun da dahil olduğu belirtildi.

‘MUSK DA UZAKTAN ÇALIŞIYOR’ TEPKİSİ

Blind’daki diğer teknoloji çalışanları ise Musk’ın kendisinin de uzaktan çalışan olduğunu söyledi. Çalışanlar, Musk’ın beş şirkette liderlik pozisyonlarına sahip olduğuna işaret ederek bazılarının merkezinin farklı eyaletlerde olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Musk’ın SpaceX’in Teksas’taki fırlatma sahası ile Twitter’ın Kaliforniya’daki genel merkezi arasında uçtuğu biliniyordu.

Bazı teknoloji çalışanları Musk’ın düşüncesini yıkmaya çalışırken bir Meta çalışanı, Musk’ın söylemini, insanların arabalarını işe sürmeye ve yenilerini almaya devam etmelerini sağlamak için bir “iş oyunu” olarak değerlendirdi.

BAZILARI MUSK’A KATILDIĞINI SÖYLEDİ

Pek çok teknoloji çalışanı Musk’ın açıklamasına karşı çıkarken, birkaçı ise Musk’a katıldığını belirtti.

Çevrimiçi ödeme hizmetleri şirketi WePay’den bir çalışan, 85’in üzerinde yoruma yol açan bir gönderide “Benim neslimin hakları mide bulandırıcı” ifadelerine yer verdi. Çalışan, “Bahçıvanınız, tesisatçınız, bakkalınız evden çalışamıyor. Sizin bunu ‘hak’ diye talep etmeniz mide bulandırıcı” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA KARŞI İLK TEPKİSİ DEĞİL

Elon Musk’ın uzaktan çalışmaya dair yorumları, Musk’ın uzaktan çalışmaya karşı aldığı ilk tavır değil. Musk geçen yıl Tesla çalışanlarına tam zamanlı olarak ofise dönmelerini ya da istifa etmelerini söylemişti. Ayrıca Twitter çalışanlarını da ofise geri çağırmıştı.

Diğer teknoloji şirketleri de işçileri geri getirmek için benzer adımlar atsa da çalışanlar direniyor, bazı çalışanlar ofise geri dönmek yerine işi bırakmayı seçiyor.

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