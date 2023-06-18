Emekli bayram ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak? Ödemeler başladı…
Emeklilere 20000 TL bayram ikramiyesi açıklanan tarihlerinde hesaplara yatırılmaya başladı. Her ayın 17'siyle 26'sı arasında maaş alan emeklilerin ödeme tarihleri bayram nedeniyle değişti. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında ödenecek.
Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sene 1100 lira olarak yatırılan emekli ikramiyesi bu yıl 2000 lira olarak yatırılmaya başlandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Her ayın 17’siyle 26’sı arasında maaş alan emeklilerin ödeme tarihleri bayram nedeniyle değişti.
Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran arasında ödeneceğini belirtildi.
4 A kapsamında olanların aylıklarını ve bayram ikramiyelerini alacakları tarihler şöyle açıklandı:
-Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran’da,
-Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran’da,
-Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran’da,
-Ödeme günü 23-24 olanlar 20 Haziran’da,
-Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran tarihinde ödemelerini alacak.
Bağ-Kur kapsamında olanlar maaşlarını ve ikramiyelerini 22 Haziran’da alırken, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 23 Haziran’da ödeme alacaklar.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri