Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Seçim sonrasında arka arkaya gelen zam fırtınası sonrasında beli bükülen milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için bekliyor. Emekli maaşı bayram ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının kurban bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda yükseltilen bayram ikramiyesi, hesaplara 2 bin TL olarak yatacak.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekliler için önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunarak;

“Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak.” dedi.

Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Bayram tatili 26 Haziran'dan itibaren başlayacağı için ikramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri