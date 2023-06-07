Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur maaş zammı belli gibi

İlki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı ikinci kez Temmuz ayında yapılacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

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Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirleniyor, buna göre memur ve emekli maaş zammı veriliyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Haziranda TÜFE’nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.

YILIN BAŞINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.

Temmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79’luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak.

YÜZDE 20’LERE ÇIKABİLİRDİ

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için haziran TÜFE’nin yüzde 1 ya da 2 çıkması durumunda zam oranı yüzde 16.41-17.56 seviyelerinde olacak.

İlave artış yapılmazsa halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı en fazla 8 bin 817 lirayı görecek.

Seçim öncesi verilen ücretsiz doğalgaz müjdesi enflasyona sıfır olarak yansıtılıp TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı 6 aylık zam oranları yüzde 20’ler civarında gerçekleşebilecekti.