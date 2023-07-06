Emekli zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli zammı, enflasyon altında ezilirken bir nebze nefes almak isteyen vatandaşlar tarafından bekliyordu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak. 2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

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Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu. Yaklaşık 9 milyon emeklinin aylığı 7 bin 500 lirada eşitlenmiş durumdaydı. Yapılacak zamla birlikte 7 bin 500 TL’lik maaşı alanların sayısı azalacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, 2023’ün ocak ve haziran aylarındaki TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak.

2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL’ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının artırılacağına ilişkin herhangi bir mesaj verilmedi. Yaklaşık 9 milyon emeklinin aylığı 7 bin 500 lirada eşitlenmiş durumdaydı. Yapılacak zamla birlikte 7 bin 500 TL’lik maaşı alanların sayısı azalacak.

Örneğin, 6 bin 500 TL kök aylığı olan bir emekli, maaş olarak 7 bin 800 TL almış olacak. Yani yalnızca 300 lira zam almış olacak.