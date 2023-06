Emekliler, asgari ücret kadar bayram ikramiyesi istiyor

DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, bayramın yaklaştığını, emekli maaşlarının henüz ceplerine girmeden eridiğini söyledi. Başaraner, bayram ikramiyesi ile ilgili olarak da “Bu ikramiyenin ‘bayram ikramiyesi’ değil ‘emekli ikramiyesi’ adı altında değiştirilmesi ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Suat Başaraner, “Uydurma istatistikler kurumunca hızla ve istikrarlı biçimde düşürülen yıllık enflasyon oranı yüzde 39,59 olarak açıklandı. Enflasyon madde sepeti içindeki ağırlığı yüzde 2,9 olan doğalgazın fiyatı sıfır kabul edilerek açıklanan bu oran, gerçekleşen ve hissedilen enflasyonla uzaktan yakından ilgili değildir. Nitekim DİSK-AR tarafından emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 66,9 olarak hesaplandı. Aradaki büyük uçurum, milyonlarca emekli ve hak sahibini açlık sınırı altında kalan maaşlara mahkûm kılmaya devam edeceğine işaret ediyor” dedi.

“BU POLİTİKALAR EMEKLİLERİN YAŞAM HAKKININ GASPI ANLAMINA GELİYOR”

Yanlış ve yanlı ekonomi politikaların, seçim sonrası belirlenen yeni Hazine ve Maliye Bakanı tarafından da irrasyonel olarak ilan edildiğini vurgulayan DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, “Ne var ki, önümüzdeki günlerde ‘rasyonel aklın’ işçilere, emekçilere, emeklilere kemer sıkma politikalarıyla geleceğini; yoksulların kemerini sıkarken zenginlerinkini gevşeteceğini öngörmek zor değil. Bizler, bu politikaların emeklilerin yaşam hakkının gaspı anlamına geldiğini biliyoruz. Mücadeleden hiçbir koşulda vazgeçmedik; bugün de vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

“BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET TUTARINDA OLSUN”

Kurban Bayramı’nın yaklaştığını ve emekli maaşlarının henüz ceplerine girmeden ayın başında eridiğini ifade eden Başkan Başaraner şunları söyledi:

“Bu ay sonunda resmi enflasyondan dahi etkilenmeyen tek kalem olan üç kuruş bayram ikramiyesini büyük müjdeler eşliğinde alacağız. Ne var ki bu ikramiye ne kiramızı denkleştirmemize ne borçlarımızın bir nebze olsun azalmasına ne de soframıza et girmesine izin verecek. Oysa bayram ikramiyesinin amacı, emeklilerin bir nebze olsun nefes almalarını; çocukları ve torunlarıyla gönül rahatlığıyla bayramlaşmalarını sağlamaktır. Bu haliyle bayram ikramiyesi, amacından kopuk ve anlamsız bir ödemeye dönüşmüş durumdadır. Her bayrama eksi bakiye girip, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmak; her yeni bayramı biraz daha yoksul, biraz daha buruk karşılamak emeklilere reva görülmemelidir, görülemez. Talebimiz bu bayramda da nettir. Bu ikramiyenin ‘bayram ikramiyesi’ değil ’emekli ikramiyesi’ adı altında değiştirilmesi ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir.”

