Eminönü’nde bayram durgunluğu: 20 liralık lokum bile kredi kartıyla alınıyor

Bayram alışverişlerinin kalbi olarak bilinen tarihi Mısır Çarşısı'nda kalabalık artsa da esnafın işlerindeki durgunluk göze çarpıyor. Bu sene en ucuz lokumun 50, en ucuz karışık kuruyemişin de 120 liradan başladığı çarşıda esnaf, "Sabit müşterilerimizi bile kaybettik. 20 liralık lokum bile kredi kartıyla alınıyor" diyor.

Gamze BAL

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Kuruyemiş ve lokum fiyatlarına gelen zamlar, bayram alışverişinin kalbi olarak bilinen Eminönü’nde satışları düşürdü, kuru kalabalığı artırdı.

Fiyatların bir önceki Ramazan bayramı öncesi döneme kıyasla yüzde 30 ila yüzde 100 aralığında zamlandığını söyleyen esnaf, aynı dönem aralığında satışların da yüzde 40-60 aralığında azaldığını anlattı.

Lokum fiyatlarının 50 liradan başlayıp 400 lirayı aştığı tarihi Mısır Çarşısı’nda, bayramda en çok ikram edilen karışık kuruyemişin kilosu ise 120 liradan başlayıp 500 lirayı aşıyor.

153 yıldır Mısır Çarşısı içinde bulunan bir işletmenin yetkilisi, “Burada görülen kalabalık kuru kalabalık, satışa dönüşmüyor. Bu sene 20 liralık lokum bile kredi kartıyla alınır hale geldi” dedi.

LEBLEBİNİN KİLOSU BİLE 200 TL’YE KOŞUYOR

Mısır Çarşısı’nda bu sene bir kilo fındığın fiyatı 190 liradan başlarken, en ucuz Antep fıstığı ise 300 lira.

Sarı leblebinin kilosu bile Mısır Çarşısı yanındaki çarşıda 80 liradan başlarken, Çarşı içinde 140-180 liraya çıkıyor. Çarşı içinde karışık kuruyemişin ‘indirimli fiyatının’ 325 liradan satıldığı işletmeler bulunuyor.

Çarşı içindeki bir esnaf, “Bayrama özel karışık kuruyemişin kilosunu 375 TL’den 325 TL’ye indirdik. Alabilen 200-300 gram alıyor. Artan pahalılık, sabit müşterilerimizin bile bir kısmını kaybettirdi” dedi.

‘GURBETÇİLER BİLE 3-5 KİLODAN 1-2 KİLOYA DÜŞTÜ’

Bu sene sade lokum satışlarında patlama olduğunu söyleyen bir başka çarşı esnafı da “Çifte kavrulmuş lokum, Antep fıstığı fiyatlarından dolayı 180 liradan 375 liraya çıktı. Geçen sene kilosu 40 lira olan sade lokum, bu sene 70 lira. En çok satılan da bu. Ancak bu ürünü de 20-30 liralık olacak şekilde kredi kartıyla alıyor vatandaş” diye konuştu.

“Satışlardaki düşüş durmuyor da… Sürekli bir düşüş eğilimi var” diyen aynı esnaf, fiyatları gurbetçi vatandaşların da pahalı bulduğunu, yaşadıkları ülkeye dönerken hediye olarak aldıkları ürünlerin gramajını düşürdüklerini anlattı:

“3-5 kilo aldıkları kuruyemişi onlar bile 1-2 kiloya düşürdü. İnanın, yabancılar olmasa satış yapamayacağız.”

İşte Ramazan bayramı öncesi, ‘bayram alışverişinin kalbi’ olarak bilinen Eminönü ve Mısır Çarşısı’nın hali…

Esnafın işlerinin durgun seyrettiği aynı saatlerde Mısır Çarşısı…

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