En zenginler arasına girmeniz için hangi ülkede ne kadar servetiniz olmalı

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 25 ülkede en zengin yüzde 1’lik dilimin bir parçası olmak için ne kadar net servete sahip olunması gerektiğini ortaya koyan bir araştırma yayımladı. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank’ın verilerine göre Monako’nun en zengin yüzde 1’i arasında yer almak için 12.4 milyon dolara sahip olmak gerekirken ABD’de 5,1 milyon dolar servete sahip olmak gerekiyor.

Birleşik Krallık’ta 3,3 milyon dolar, BAE’de 1,6 milyon dolar ve Çin’de 960 bin dolara sahip olanlar ülkenin en zengin yüzde 1’lik kısmına dahil olabiliyor.

Gayrimenkul danışmanlığı Knight Frank’ın ‘Servet Boyutlandırma Modeli’nden elde edilen veriler, 25 ülkede en zengin yüzde 1’lik dilimin bir parçası olmak için ne kadar net servete sahip olunması gerektiğini gösteriyor.

MONAKO LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Knight Frank’ın dünyanın en yoğun süper zengin nüfusuna sahip olduğunu söylediği Monako listenin başında yer alıyor. Yeni bir araştırmaya göre, Monako’daki en zengin yüzde 1’lik kesimden biri olmak için 12,4 milyon dolarlık net bir servete sahip olmak gerekiyor.

En zenginlerin yoğunlukta olduğu ikinci ülke İsveç olurken, bu dilimde yer almak için gereken servet miktarı ise Monaka’dan oldukça düşük. Verilere göre İsveç’teki en zengin yüzde 1’lik kısma dahil olabilmek için gerekli servet miktarı 6,6 milyon dolar.

Yüzde 1’lik dilim için gerekli servet miktarı açısından Avustralya 5,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, ardından 5,2 milyon dolarla Yeni Zelanda ve 5,1 milyon dolarla ABD geliyor.

ASYA ÜLKELERİNDEKİ EN ZENGİNLER

Asya ülkelerinde en zengin yüzde 1’lik dilimde yer almak için en çok Singapur’da servete ihtiyaç duyuluyor. Singapur’da yüzde 1’lik dilim için 3,5 milyon dolar gerekirken ikinci sırada yer alan Hong Kong için 3,4 milyon dolar gerekiyor.

Japonya’da bu miktar 1,7 olarak ölçülürken, Çin’deki yüzde 1’lik en zengin dilim için 960 bin dolar yeterli oluyor.

ORTADOĞU VE LATİN AMERİKA

Ortadoğu ülkelerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri listenin başında yer alıyor. Verilere göre ülkenin en zengin yüzde 1’inde olmak için 1.6 milyon dolara sahip olmak gerekiyor.

Latin Amerika ülkelerinin başında Brezilya yer alıyor fakat Brezilya’daki en zengin yüzde 1’lik dilimde yer almak için diğer bölgelere oranla daha düşük olan 430 bin dolar gerekiyor.

EN KÜÇÜK İKİNCİ ÜLKE MİLYONERLERLE DOLU

Monako, dünyanın en küçük ikinci ülkesi olmasına rağmen yoğun bir nüfusa sahip. Central Park’tan bile küçük olan ülke zenginler için yerleşim bölgesi haline geldi. Akdeniz iklimi, göz alıcı etkinlikler, düşük vergi oranları ve gelir vergisinin olmayışı ülkenin dünyanın en zengin insanlarından bazıları için bir yerleşim bölgesi haline gelmesine yardımcı oldu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Monako 2021 yılında dünyanın en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasılasına sahip ülkesi oldu.

Knight Frank daha önce 2026 yılına kadar Monako’da 30 milyon dolardan fazla olan serveti olan 255 kişinin olacağını tahmin ederken 1 milyon dolardan fazla serveti olan 40 bine yakın insan olacağını tahmin etmişti.

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