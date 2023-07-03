ENAG’ın enflasyon verileri açıklandı
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50,53 olduğunu açıkladı. Memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı ise, çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyonu açıkladı.
Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı.
E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.
TÜİK ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK
Öte yandan, enflasyon rakamlarını ayın 3’ünde açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı tatili nedeniyle haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz’da açıklayacak.
Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memur ve emeklilere yapılacak zam netleşecek.
Memur ve emekliye yapılacak zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, mayıs ayı ile birlikte ilk 5 ayda 14,52 olarak belirlenmişti.