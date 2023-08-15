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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 17 ildeki 29 araziyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Malatya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Karaman, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Tokat, Samsun, Sivas, Trabzon ve Yozgat’ta rüzgar enerjisine dayalı 29 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı. (AA)

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