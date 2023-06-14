Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 ilin sınırları içerisinde kalan bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir’in İvrindi ile Savaştepe ilçeleri, İzmir’in Bergama ilçesi ve Manisa’nın Soma ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı. (AA)

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