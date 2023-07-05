Enflasyon farkı ne kadar? Enflasyon farkı Haziran 2023…

Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı, enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 38,21 oldu, yüzde 19,77 oranında enflasyon farkı oluştu. Memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Haziran ayında enflasyon farkı artmaya devam etti.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu.

Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

Memurlar enflasyon farkına ek olarak hükümetin yapması gereken maaş zammını bekliyor. Buna göre, yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer memurlar içinse unvan ve derece gibi kriterlere göre kademeli artış yapılacak.

En düşük memur maaşı yılın ilk yarısında 12 bin 632 lira seviyesindeydi. Enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 13 bin 927 olması bekleniyordu.

Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu rakam 22 bin TL'ye çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, 2023'ün ocak ve haziran aylarındaki TÜFE'nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak.

2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL’ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.