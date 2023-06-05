Enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirleniyor, buna göre memur ve emekli maaş zammı veriliyor. Mayıs ayında yıllık tüketici enflasyonunun yükselmesi nedeniyle şimdiden yüzde 6,72 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre 2023 yılının ikinci altıncı ayında yüzde 6'lık zam ile mevcut durumdaki toplam zam oranı yüzde 13,12 oldu. Enflasyon farkı Haziran ayı için açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

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Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı, memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı arttı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 8’lık toplu sözleşme zammını buhar etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. TÜİK’e göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04 belirlendi.

5 aylık enflasyon toplamda 15,26 oldu.

Yüzde 6,72 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre 2023 yılının ikinci altıncı ayında yüzde 6’lık zam ile mevcut durumdaki toplam zam oranı yüzde 13,12 oldu.

Haziran ayında enflasyon oranının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

ENFLASYON ARTIŞI SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyatları 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

TÜİK nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 2,39, yıllık enflasyonu yüzde 43,68 olarak açıklamıştı.

Mayıs ayı enflasyon beklentisi AA anketinde aylık yüzde 0,07, yıllık yüzde 39,6, Reuters anketinde ise aylık yüzde -0,2, yıllık yüzde 39,2 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu nisanda aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 56,05 düzeyinde gerçekleşmişti.