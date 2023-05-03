Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Nisan 2023…

Enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından artış gösterdi. Nisan'da aylık tüketici enflasyonunun yılık yüzde 2,39 olması nedeniyle şimdiden 6,68 enflasyon farkı oluştu. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Nisan ayında enflasyon farkı artmaya devam etti.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 8’lik toplu sözleşme zammını buhar etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte alınacak enflasyon farkı netlik kazanacak.

ENFLASYON ARTIŞI SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

TÜİK mart ayında aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklamıştı.

Nisan ayı enflasyon beklentisi AA anketinde aylık yüzde 2,65, yıllık yüzde 44,06, Reuters anketinde aylık yüzde 2,6 yıllık yüzde 44 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu nisanda aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olmuştu.