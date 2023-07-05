Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı enflasyon ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşeceği için milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Enflasyon oranı TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜFE'nin Haziran'da aylık yüzde 4.84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle yüzde 39.5'e gerilemesi bekleniyor.

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Milyonlarca vatandaşın gözü emekli zammını etkileyen enflasyon oranlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarına ilişkin beklenti yüzde 2.50 ila yüzde 5.50 arasında değişiyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Reuters'ın anketine katılan 11 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %2.50 ila %5.50 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %36.30 ila %40.30 arasında şekillendi.

TÜFE'nin Haziran'da aylık %4.84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle %39.5'e gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon, devletin Mayıs'ta hanehalkının doğal gaz kullanımını karşılamasının ardından TÜİK'in sıfır fiyat uygulamasıyla sadece %0.04 artmış, bu da yıllık enflasyonun dört puandan fazla bir düşüşle %39.59 seviyesine gerilemesine sebep olmuştu. Enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek “C” enflasyon ise Mayıs'ta aylık %4.25 artmış, yıllık bazda ise 46.62% seviyesine yükselmişti. Ekonomistler, ekonomi yetkililerinin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından attıkları adımları, Ankara'nın tekrardan ortodoks ekonomi politikalarına dönmeye başladığı şeklinde yorumluyor. Bunun en güçlü sinyali ise Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini 650 baz puan artırarak %15'e çekmesi olarak görülüyor. TCMB ayrıca göstergelerin, enflasyonun ana eğiliminde bir artışa işaret ettiğini kaydederken, sıkı para politikasının kademeli olarak güçlendirileceğini söyledi. Ancak sıkılaşmanın piyasa beklentisinin altında kalması sebebiyle yatırımcılar tam olarak ikna olmuş değil. Bazı analistler, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında son yıllarda bağımsızlığını yitiren TCMB'nin hala manevra alanının kısıtlı olduğu görüşünde. TCMB'nin son yıllardaki müdahalelerine rağmen 2018'den beri %80'den fazla değer kaybeden TL'nin, bu yıl da değer kaybetmeye devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler, TL'deki değer kaybının geçişkenlik etkisiyle fiyatları yükselterek enflasyonu yükseltici etki yapmaya devam edeğini öngörüyor. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %51.50 seviyesinde bulunurken, tahminler %38.60 ila %55.30 bandında yer alıyor. Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmıştı. Bunun sonucunda ise enflasyon, Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan %85.51'e yükseldikten sonra azalmaya başlamıştı. Reuters

ANADOLU AJANSI HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti. Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 44,55 3,66 6,65 Şubat 51,57 3,52 3,15 Mart 49,56 2,86 2,29 Nisan 46,26 2,65 2,39 Mayıs 47,32 0,07 0,04 Haziran 42,07 3,91