Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68 arttı. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 arttı. TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 72,45 oldu.

Ocaktaki yüzde 6,65’lik enflasyon, son 9 ayın en yüksek aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında TÜİK, aylık enflasyonu yüzde 1,18, yıllık enflasyonu yüzde 64,27 açıklamıştı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Anadolu Ajansı anketinde ekonomistlerin beklentisi, aylık enflasyonun yüzde 3,66, yıllık enflasyonun yüzde 53,26 olacağı yönündeydi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon, AA anketinin belirgin üzerinde oldu.

Reuters anketinde de ortalama beklenti aylık enflasyon için yüzde 3,8, yıllık enflasyon için de 53,5 olmuştu.

Enflasyonun açıklandığı sırada ve sonrasında TÜİK’in internet sitesi hata verdiği için verinin detayları uzun süre görülemedi.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SAĞLIKTA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 77,22 ile sağlık oldu. Gıda enflasyonu yüzde 71 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 18,35 ile sağlık oldu. Aylık gıda enflasyonu yüzde 6,62 oldu.



2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,81 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 70,61’lik artışla “başka yerden sınıflandırılmayan diğer hizmetler” oldu. Temel hastane hizmetleri yüzde 27,46’lık artışla ikinci, bira yüzde 25,17’lik artışla üçüncü oldu.

Taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 23,83’lük artışla dördüncü sırada yer aldı.

ENAG ‘ENFLASYON YÜZDE 121’ DEDİ

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 5,94, yıllık enflasyonu yüzde 79,68 açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir EYT'linin maaşı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığında yeni rekor

İlginizi Çekebilir İstanbul'un ocak ayı zam şampiyonu yeşil soğan