Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre ağustosta aylık enflasyon yüzde 9,09, yıllık enflasyon yüzde 58,94 oldu. 8 aylık enflasyon yüzde 43,06 olarak gerçekleşti. ENAG enflasyonu ise aylık yüzde 8,59, yıllık enflasyonu yüzde 128,05 oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK’e göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) artış yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜFE’deki değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 72,86, aylık yüzde 8,48 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyonu için ortalama tahmin, Reuters anketinde aylık yüzde 7, yıllık yüzde 55,9, AA anketinde ise aylık yüzde 7,32, yıllık yüzde 56,37 olmuştu.

TÜİK’e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon yüzde 47,83 olmuştu.

Seçimlerin ardından sigara ve akaryakıta gelen vergi ve kur zamlarının yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi getirilmiş, KDV’de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmış, temmuzda bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE yüzde 9,49 sert yükselmişti. TÜİK verilerine göre ağustosta da bu eğilim sürdü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı için aylık enflasyonu yüzde 8,59, yıllık enflasyonu yüzde 128,05, 8 aylık enflasyonu yüzde 83,96 olarak hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un ağustos enflasyonunun yüzde 8,8, yıllık yüzde 74,17 olarak gerçekleşmişti.

Türk-İş'e göre ağustosta gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63, yıllık yüzde yüzde 77,04 olmuştu.

Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (Cefis) temmuzda gıda enflasyonunu aylık yüzde 5,2, yıllık yüzde 76,72 olarak hesaplamıştı.

ALT GRUPLARDAKİ ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYININ ZAM ŞAMPİYONU ŞANS OYUNLARI

Ağustos ayı zam şampiyonu aylık yüzde 74,67 artışla şans oyunları oldu. Şans oyunlarındaki fiyat artışını aylık yüzde 53,35 artışla taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı ücretleri takip etti.

“Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki aylık artış yüzde 42,44, demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığındaki artış yüzde 36,57, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarındaki artış ise yüzde 26,11 oldu. Fiyat düşüşü gerçekleşen tek ürün ise yüzde 2,72 azalışla patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

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