Enflasyonda 21 yılın en kötü görünümü

Merkez Bankası'nın piyasa anketinde 12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 42,01 ile Şubat 2002'den bu yana geçen 21 yılı aşan dönemin zirvesine ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Seçim sonrasındaki kur ve vergi artışları sonrasında fiyat artışları hızlanırken, enflasyon beklentileri de sert şekilde yükseldi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yayımladığı ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,01’e yükseldi. Bloomberg’den Uğur Yılmaz, bu oranın, Şubat 2002 sonrasındaki 21 yılın zirvesine ulaştığına dikkat çekti.

Temmuz anketinde bu kalem için beklenti yüzde 33,21 idi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisinde bir ayda kaydedilen 8,8 puanlık artış, anket tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31,44 TL ve 34,58 TL olarak gerçekleşti.

MERKEZ DE KENDİ TAHMİNLERİNİ YÜKSELTMİŞTİ

TCMB, 27 Temmuz’da açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyon tahminini bu yıl sonu için yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 sonu için yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmişti.

Resmi enflasyon temmuzda yüzde 47,83’e yükselirken, TCMB bu oranın 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 70’e yaklaşarak zirveyi görmesini ve sonra düşüşe geçmesini bekliyor.

Enflasyon hızla artarken TCMB’nin politika faizi yüzde 17,5 ile derin negatif reel faiz bölgesinde bulunuyor.

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