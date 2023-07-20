Engellilere verilen bakım yardımında kesinti endişesi

Temmuzda memur maaşlarındaki değişiklik sonrası aylıkları 1874 TL-2 bin 811 TL aralığına çıkan engelli bireyler, mevcut hayat pahalılığının yanında oldukça düşük kalan bu aylıklarında dahi kesinti endişesiyle karşı karşıya. Seçim sonrası ilgili yönetmelikteki değişiklik, ailelerin endişesini artırdı.

Gamze BAL

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Seçimlerin ardından engelli yurttaşlara verilen evde bakım yardımında yönetmelik değişikliğine gidilmesi, ailelerin engelli yardımında kesintiler yaşanacağına yönelik endişelerini artırdı.

Mayıs ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile hane, gelir, sağlık ve benzeri nedenlerle yardımdan yararlanma koşullarında değişiklik olması halinde bu kişilerin durumunun yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özsaygı, engelli bireylerin sosyal haklarında yeni kazanımlar yerine her yıl daha da kayıplar yaşandığına dikkat çekti.

Özsaygı, yeni yönetmelikle engelli aylığı alabilmenin de zorlaştığını ve ailelerin kaygılı olduklarını anlattı.

AĞIR ENGELLİ RAPORUNDA ZORLUK

Engelli aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte ikisi olması şartı bulunuyor. Yeni yönetmelikte de bu şart geçerliliğini korudu.

Ancak gelir durumunun tespitinde yapılan değişikliklerle sosyal yardımların da gelire dahil edildiğini söyleyen bazı uzmanlar, bu gelişmenin birçok aile için engelli yardımında kesintiler anlamına geleceğini söylemişti.

Özsaygı da hem gelir durumundaki değişikliklere dikkat çekti hem de engelli raporu verecek heyetlere tanınan inisiyatiflerin engelli bireylerin aleyhine işler hale geldiğini ifade etti.

Verilecek raporlarda ‘ağır engelli’ ibaresi yerine ‘başkasına gereksinimi var mı?’, ‘evet, hayır, orta’ gibi ibareler eklendiğini dile getiren Özsaygı, “Şunu net olarak söyleyebilirim ki, sosyal haklar konusunda bariz bir şekilde geriye gidiş var. Hiç kimse memnun değil, herkes endişeli. Herkes haklarındaki geriye gidişi görüyor” diye konuştu.

AYLIK ALSALAR DA YETERSİZ: 1594 TL’DEN 1874 TL’YE ÇIKTI

Engelli aylıklarında kesinti yaşanacak endişesi bir yana halihazırda aylık alabilenler de mevcut enflasyon nedeniyle aylıklarının yetersizliğinden şikâyetçi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış yapıldığını açıklamıştı.

Buna göre, yaşlı aylığı 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselmişti.

569 BİN KİŞİ EVDE BAKIM DESTEĞİ ALIYOR

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 liradan 1874 liraya çıktı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında ise, 2023 Ocak-Temmuz döneminde tam bağımlı durumdaki engelli bireylere evde bakım desteği aylık 4 bin 336 TL. Resmi verilere göre bu destekten yararlananların sayısı ise 569 bin 627 kişi.

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