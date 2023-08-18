EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi

EPDK, tedarik ve dağıtım şirketlerine uygulanacak toptan satış fiyatlarını belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ), tedarik ve dağıtım şirketlerine bugünden geçerli olmak üzere uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatlarını belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi; görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 110 kr/kWh, dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda 100 kr/kWh olarak uygulanacak.

Bu fiyat, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kWh başına 380 kr olarak belirlendi. (REUTERS)

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