Abone Ol

EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi

EPDK, tedarik ve dağıtım şirketlerine uygulanacak toptan satış fiyatlarını belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
EPDK toptan satış fiyatlarını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ), tedarik ve dağıtım şirketlerine bugünden geçerli olmak üzere uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatlarını belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre, aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi; görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 110 kr/kWh, dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda 100 kr/kWh olarak uygulanacak.

Bu fiyat, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kWh başına 380 kr olarak belirlendi. (REUTERS)

Lübnan'da elektrik krizi... Ülkenin tek havalimanı jeneratörle çalışıyorİlginizi ÇekebilirLübnan'da elektrik krizi... Ülkenin tek havalimanı jeneratörle çalışıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam