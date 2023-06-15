Erdoğan, faize teslim oldu

Erdoğan nasları kenara bıraktı. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ diyen Cumhurbaşkanı ‘Atılacak adımları kabullendik’ diyerek ekonomi politikasını değiştirmiş oldu.

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Heterodoks para politikası ve naslar bir kenara bırakıldı, ‘dünyaya örnek olacak Yeni Ekonomi Modeli' rafa kalktı. Seçimin ardından değişen ekonomi yönetimiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da faiz politikasındaki değişimi kabullendi. Erdoğan, “Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik” dedi. Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faizler konusunda da mesaj veren Erdoğan, vatandaşın 2.5 yıldır enflasyonun zirvelerinde geçim mücadelesi vermek zorunda kaldığı politikaların rafa kalktığı sinyalini verdi.

FAİZ ‘HAYIRLI OLSUN'

Geçmişte “Faizi düşürerek paramıza değer kazandıracağız” diyen Erdoğan, dün “Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Naslar ortada” diyerek başlattığı 2021 yılı Eylül ayı faiz indirimleri serisi ile enflasyon hızla artışa geçerek Ekim 2022'de 24 yılın zirvesine çıktı ve yüzde 85.51'e ulaştı. “Ben ekonomistim. Ekonominin evelallah kitabını yazdım” diyen Erdoğan, 8 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın yerine TCMB Başkanlığı görevine getirilen ve 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştiren Naci Ağbal'ı 20 Mart 2021'de görevden almıştı.

Açlık sınırı arttı geçim derdi başladı

Doların tarihi zirvelere çıkmasına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘naslara dayalı ekonomi modeli', Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile ortodoks politikalardan koptu ve heterodoks yöntem benimsendi. İthalata dayalı Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyon sarmalına girdi ve açlık sınırı hızla arttı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor seviyelere ulaştı, vatandaş birçok temel besini sofrasından eksilterek geçim mücadelesi vermeye başladı. Türk-İş'in açıkladığı son verilere göre açlık sınırı 10 bin 362 lira oldu.

‘Erdoğan, ekonomik yıkımı da üstlenecek mi?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren CHP Malatya Milletvekili Veli

Ağbaba, “Faiz indirimlerinin ilk başladığı 23 Eylül 2021 tarihinde 8.68 olan dolar kuru, bugün 23.60 seviyesinde işlem görüyor. Eski Maliye Bakanı Nebati'nin Hazine'ye hiçbir yük getirmeyecek dediği, kuru frenlemek için icat edilen KKM'nin maliyeti 200 milyar TL'ye dayandı ve artmaya da devam edecek. Kuru tutmak için Merkez Bankası'ndan tam 200 milyar dolar satış yapıldı. Peki, bu ekonomik yıkımın sorumluluğunu da Erdoğan kendisi üstlenecek mi” diye sordu.

Ne demişti?

1 – Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

2 – Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.

3 – Faizle mücadelemi biliyorsunuz, faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek.

4 – Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

5 – Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. H epsi de gelip geçicidir.

6 – Ekonomi modelinden taviz vermeyeceğiz. Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.