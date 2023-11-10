Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Gelecek ay toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ilişkin mesajlar geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

“Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz” diyen Erdoğan, “İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘EMEKLİ VE ÇALIŞANLARIN YANINDA DURDUK’

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız.

Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz.

Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık.

Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz.

Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum.”

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