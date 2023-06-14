Erdoğan’dan faiz ve asgari ücret mesajı

Faizler ve asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj geldi. Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanı'mızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Faizler ve asgari ücret konusunda da mesaj veren Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Tabii bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik.

– Asgari ücret noktasında kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun.

– Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim.

– Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

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