Erdoğan’ın ‘başkanlık’ döneminde 30 üründeki fiyat değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben!' diyordu. Türkiye ekonomisini uçuracağı söylenen başkanlık sistemine geçildiği tarihten bu yana 30 ürünün fiyat etiketlerinde yaşanan değişimi mercek altına aldık...
Son günlerde fahiş fiyatlara ve ekonomik krize dikkat çekmek amacıyla tasarlanan ve marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırılan “Erdoğan sayesinde” etiketleri gündemde.
Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 yılı seçimlerinden önce Erdoğan ekonomik türbülansı hatırlatarak “24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti.
Erdoğan yetkiyi aldı, 9 Temmuz 2018'de de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi.
O tarihten bugüne makro ekonomik verilere bakıldığında ülke ekonomisini uçuracağı söylenen başkanlık sisteminde Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiği ürünlerin fiyat değişiminde de görülüyor.
İşte bir zincir markette yer alan 30 ürünün Temmuz 2018 – Nisan 2023 döneminde yaşadığı değişim: