Erdoğan’ın Körfez gezisini böyle gördüler: Ekonomide çöküşe çare arıyor

Erdoğan'ın Körfez turuna ekonomideki cari açık, enflasyon ve para birimi krizi sorunlarına çözüm aramak için çıktığını söyleyen yabancı gazeteler, birçok Batılı yatırımcının Türkiye'den uzaklaştığını ve Körfez ülkelerinin yatırım açığını kapattığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ekonomideki yangını söndürmek için dış kaynak arayışına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez turu için dün yola çıktı.

Erdoğan 19 Temmuz’a kadar Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak. Dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüşen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile de görüşecek.

GÖRÜŞMELER ARABİSTAN’DAN BAŞLADI

Erdoğan’ın Körfez turu ile ilgili dış basında çeşitli değerlendirmeler yer alırken analistler Türkiye’deki ekonomi politikaları nedeniyle birçok Batılı yatırımcının ülkeden uzaklaştığını ve Körfez ülkelerinin yatırım açığını kapattığını söyledi.

Dün ziyaretle ilgili Suudi Arabistan devlet ajansı SPA bir haber yayınladı. Haberde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın enerjiden, savunmaya ve doğrudan yatırıma kadar birçok alanda mutabakat anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ‘son dakika’ ibaresiyle servis ettiği haberde ise “Erdoğan, bütçedeki sıkışıklar, kronik enflasyon ve zayıflayan TL karşısında yatırım ve finans açısından büyük umutlarla başladığı Körfez turunun ilk durağına pazartesi günü Suudi Arabistan'dan başladı” yorumu yer aldı.

İki üst düzey Türk yetkili daha önce, Erdoğan’ın bölgeye yaptığı gezi sonucunda Körfez ülkelerinden iç varlıklara yaklaşık 10 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapmasını beklediğini söylemişti.

BLOOMBERG: BATININ BOŞLUĞUNU KÖRFEZ DOLDURUYOR

Dün ABD’li finans ajansı Bloomberg’te yer alan analizde ise Erdoğan’ın seçim sonrası yaşam maliyeti krizini sona erdirmek amacıyla bazı ekonomi politikalarını değiştirdiği ve Arap dünyasının petrol zengini devletleriyle ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde Körfez ziyaretinin Ankara’nın kamu maliyesini istikrara kavuşturmaya ve rekor düzeydeki cari işlemler açığını azaltmaya çalıştığı bir zamanda geldiği belirtildi. Haberde ayrıca şu analize yer verildi:

“Erdoğan’ın alışılmışın dışında politikaları enflasyonun hızlanmasına yol açtı ve birçok Batılı yatırımcıyı uzaklaştırdı. Körfez ülkeleri, yatırım açığını kapatmak amacıyla ortaya çıktı. BAE, Suudi Arabistan ve Katar zaten TCMB’ye takas anlaşmaları ve doğrudan mevduat yoluyla döviz sağlamıştı.”

AFP: GEZİ EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞÜN ARDINDAN GELDİ

Fransız haber ajansı AFP ise Erdoğan’ın kötü durumdaki Türkiye ekonomisine yabancı yatırım çekmek amacıyla Körfez turuna çıktığını yazdı. Haberde, “Erdoğan’ın son gezisi, TL’nin çöküşü ve ekonomiyi hırpalayan yükselen enflasyonla mücadele ederken geldi” ifadeleri yer aldı.

AFP’nin haberinde ayrıca Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından iki ülkenin arasının bozulduğu ancak Erdoğan’ın bağları tekrar kurduğu hatırlatıldı.

Katar Üniversitesi Araştırmacı Sinem Cengiz AFP’ye verdiği demeçte, “Erdoğan’ın Türkiye’deki kritik seçimlerin ardından yaptığı Körfez ziyareti, bu ülkelerin Türk dış politika gündemindeki önemini yansıtıyor” dedi.

Cengiz, “Körfez’in çeşitli sektörlere yatırım yapma ilgisinin artması, ekonomik sorunlarını hafifletmek için ihracatı artırmaya çalışan Türkiye için bir itici güç” değerlendirmesinde bulundu.

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