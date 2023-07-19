Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası iki ülkeden ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ve yatırımlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alındığına değinildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İletişim Başkanlığı’ndan ortak açıklama geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticarette ve yatırımlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik kararların alındığına vurgu yapılan açıklamada, hedef sektörlerin ise altyapı, inşaat, mühendislik, savunma, çevre ve miras turizmi, yenilenebilir enerji olması dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki iletişimi yoğunlaştırarak ve önde gelen yatırım fırsatlarını araştırıp tespit ederek iki ülke arasındaki ticareti geliştirmenin yollarının da ele alındığı belirtildi.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ARZUSU

Görüşmelerde masaya yatırılan sektörlerden biri de enerji sektörü oldu.

Tarafların yenilenebilir enerji, iki ülke arasındaki elektrik ara bağlantısı, Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Avrupa'ya elektrik ihracatı, enerji verimliliği, hidrojen gibi düşük karbonlu yakıtlar dahil olmak üzere enerji alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda arzulu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

“Nükleer enerjinin barışçıl kullanım alanlarına ve bu alanların düzenleyicilik boyutlarına ilişkin işbirliği seçeneklerini araştırma arzularını dile getirmişlerdir. Ayrıca, enerji sektörleri ve sürdürülebilirliği ile ilgili proje ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesinde işbirliğinin artırılması ele alınmıştır.”

SANAYİ SEKTÖRÜNDE YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ziyarette, ihracat ve ithalatta imzalanan mutabakat zabıtlarına da değinildi.

Yapılan ortak açıklamada, görüşmelerde imzalanan zabıtların etkinleştirilmesine, sanayi sektörüne yatırım çekilmesine ve sanayi ve madencilikte işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değinildiği kaydedildi.

Açıklamada, enerji alanında da görüşmelerin yapıldığına değinilerek petrol, petrol türevleri ve petrokimya arzı da dahil olmak üzere bir dizi enerji alanında işbirliğini güçlendirmenin öneminin ele alındığı kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖRLER ARASINDA 9 ANLAŞMA YAPILDI

Yapılan ziyarette; iki ülke arasında farklı alanlarda bir dizi anlaşma yapıldığına değinilirken iki ülkenin özel sektörleri arasında da 9 mutabakat zaptı imzalandığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

“İki taraf, bu ziyaret sırasında Kabiliyetler, Savunma Sanayii, Araştırıma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk firması Baykar arasında 2 Satış Sözleşmesi, Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine, medya ve enerjiye ilişkin mutabakat zabıtlarının imzalanmasını memnuniyetle karşılamıştır.

Buna ilaveten, Türk-Suudi Yatırım Forumu'nda iki ülke özel sektör kuruluşları arasında enerji, gayrimenkul, inşaat, eğitim ile dijital teknolojiler, sağlık ve medya alanlarında 9 mutabakat zaptı imzalanmıştır.”

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