Eskişehir TOKİ kura sonuçları belli oluyor
TOKİ kura sonuçları bugün Eskişehir ve Adana için çekilmeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile Eskişehir'de bin 800 konutun, Adana'da bin 156 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ sonuçları için canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edebilecek.
Uygun fiyat ve taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz aylarda TOKİ konut başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin ardından kura sonuçları belli olmaya başladı. Tüm hafta boyunca devam eden kura çekimi bugün Eskişehir ve Adana için gerçekleştirilecek.
TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ
12-13 OCAK 2023: ADANA
13-14 OCAK 2023: ESKİŞEHİR
14-15-16-17 OCAK 2023: MERSİN
15 OCAK 2023: BİLECİK
16-17 OCAK 2023: SAKARYA
18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ
18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA
22 OCAK 2023: YALOVA
23-24 OCAK 2023: ISPARTA
TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.