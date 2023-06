Esnaf dört gözle gurbetçilerin gelmesini bekliyor

Bayram alışverişlerinin istedikleri oranda başlamadığını söyleyen Eskişehirli esnaflar hareketlilik için dört gözle yurt dışından gelecek gurbetçileri beklediklerini belirtti.

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bulunan esnaf, Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğunun istedikleri oranda olmadığını söyledi.

Çarşıda yoğunluğun kuru kalabalık olduğunu belirten esnaf, bir an önce yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti.

Bayram sonrası işlerin durduğunu belirten Eskişehir esnafı, “Dört gözle yurt dışında yaşayan insanları, gurbetçilerin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘HAREKETLİLİK VAR AMA KURU KALABALIK’

İşlerinin şu an için iyi olduğunu fakat eski bayram alışverişlerinin olmadığını belirten Akın Yüksel, şunları söyledi:

“İşlerimiz çok şükür iyi ama eski bayramlar dediğimiz bayramlar yok. İnsanlara fiyatlar çok pahalı geliyor. Biz eski günlerimizi mumla arıyoruz şu an için. Çarşıda bir hareketlilik yok. Şu an tek temennimiz bir hafta, 10 gün içinde gurbetçilerin gelmesi. Gurbetçilerden bir hareket sağlamayı düşünüyoruz.

Onun haricinde bizim işlerimiz çok şükür iyi ama beklediğimiz yoğunluk yok çünkü fiyatlar inanılmaz derecede pahalı. Biz normalde okulların kapanmasına yakın hareket başlıyordu. Şu an çarşıda bir hareketlilik var ama kuru kalabalık dediğimiz kalabalık var. İnsanlar fiyatlardan çok şikâyetçi. Biz de şikayetçiyiz. Biz sattığımız fiyatı tekrar yerine koyamıyoruz.

Asgari ücret nasıl olacak, onun piyasaya çok etkisi olur. Dükkân sahipleri iki katı, üç katı kira istiyorlar şu an. Esnafın şu an morali bozuk, psikolojisi bozuk. Asgari ücret düşük. 8 bin 500 lira şu piyasada çok komik ama biz de iş yapamadığımız zaman işlerimiz bozuluyor. Çarşıda hareketlilik var ama poşetle geçen insan sayısı çok az. Şu an tezgâhta simit satan insanlar bile simit satışlarından şikâyetçi. Az simit sattıklarını söylüyorlar. Fiyatlar çok pahalı. Öğlen 40-50 liraya karnımızı doyururken şu an kuru, pilav, cacık 90 lira. Maalesef gidişatımız pek iyi değil.”

‘YURT DIŞINDAN VATANDAŞLARIN GELMESİNİ BEKLİYORUZ’

Pantolon ve gömleğin en az bin lira olduğunu belirten Ebru Yıldız ise şunları söyledi:

“Yoğunluk başladı bu hafta sonu. Hafta içi o kadar olmuyor da hafta sonu biraz daha hareketlenme başlıyor. Gayet güzel gidiyor şu an. Bayrama yaklaşınca daha çok kalabalıklaşır.

Fiyatlar ürünlere göre değişiyor. Sattığımız ürünler marka ürünler olduğu için bir tık fazla gelebiliyor ama kaliteli olduğu için alıyorlar. Marka olmayan ürünlerde en düşüğü 275, en yukarı fiyat da 650 liraya kadar yükseliyor. Gömlek ve pantolon bin lira aşağısı olmuyor. Vatandaş yüksek olduğunu belirtiyor. Yurt dışında yaşayanlar gelince daha fazla yoğunluk oluyor. Fiyat olarak yükseliyor. Onların geliri daha farklı. Yurt dışından vatandaşların gelmesini bekliyoruz.”

‘ENFLASYONDAN KAZANIP KAZANMADIĞIMIZI ANLAMIYORUZ’

Enflasyondan dolayı kazanıp kazanmadıklarını anlayamadıklarını söyleyen Ferhat Kerenciler ise şunları söyledi:

“Geçen seneye göre biraz rağbet var ama enflasyondan dolayı pek anlayamıyoruz kazanıp kazanmadığımızı. Geçen sene 100 TL'ye kot satıyorduk, bu yıl 200 TL'ye satıyoruz. Kâr marjımız hemen hemen yarı yarıya indi. Ama alışverişe gelirsek rağbet var.

Bir personelin gideri 15 bin lira. Dükkan kirası 25 bin lira. İşin içinden çıkamıyoruz. Beklentimiz iyi bir rağbet olursa kurtarabiliriz kendimizi. Gelir gideri karşılamıyor. Şu an kafa kafaya. Hatta içerdeyiz.

2 bin liraya tas takım giydiririz. Ayakkabı hariç tabi. Ayakkabıyla 3 bin lira olur. Yüzde 80'i fiyatlardan şikayetçi. Rağbet fazla ama kar yok. Dört gözle yurt dışında yaşayan insanları, gurbetçilerin gelmesini bekliyoruz. Tüm esnaf bekliyor. Yoksa piyasa çok durgunlaşacak bayramdan sonra” (ANKA)

