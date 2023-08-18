Euro Bölgesi’nde enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu

Euro Bölgesi’nde enflasyon, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi’nin öncü verilerinde de temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi’nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

AB’de ise haziranda yüzde 6,4 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Temmuz 2022’de Euro Bölgesi’nde yüzde 8,9, AB’de ise yüzde 9,8 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun yüzde 2,47’si hizmetler, yüzde 2,2’si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,26’sı enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

ÜLKELERİN ENFLASYON ORANLARI

Yıllık enflasyon, temmuzda Macaristan’da yüzde 17,5, Polonya ve Slovakya’da yüzde 10,3, Çekya’da yüzde 10,2 ve Romanya’da yüzde 8,9 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya’da yüzde 6,5, İtalya’da yüzde 6,3 ve Fransa’da yüzde 5,1 olarak tespit edildi. (AA)