EYT başvuru nereden, nasıl yapılır?

8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin yararlanacağı EYT düzenlemesi başvurusu başladı. Herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağı düzenlemede EYT başvurusu e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yararlanabilecek milyonlarca vatandaş e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK’ye yapılabilecek.

SGK'ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

*Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

*SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur’ seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

*TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

*‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet' ya da ‘hayır' cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri' butonuna basılacak ve ‘başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILMAYACAK

Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.