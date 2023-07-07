Fakirden alıp zengine veriyor

Vatandaşın sırtına yıkılan vergi ve harçlardan elde edilen gelir Kur Korumalı Mevduat sahiplerine giderken, garantili projelerden iktidara yakın müteahhitlere yüz milyarlarca liralık kaynak aktarılıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomik darboğazdan geçen pek çok ülke halkın üzerindeki yükü hafifletirken, Türkiye tam tersine krizin faturasını vatandaşa çıkarıyor. Kaşıkla verilen maaş zamları, kepçeyle geri alınıyor. Önceki gün Meclis'e sunulan torba yasadan memurlar için zammın yanı sıra onlarca kalem yeni vergi ve harçlar çıktı. Mayıs ayında bütçe açığı 263 milyar 590 milyon TL'ye ulaştı. Ek gelire ihtiyaç duyan iktidar, seçimin sona ermesiyle birlikte yeni zamlara neden olacak politikaları devreye aldı. 26 milyon araç sahibine ek Motorlu Taşıtlar Vergisi çıkarıldı. Sigara ve alkolden alınan vergiler artırıldı. Ayrıca akaryakıta önümüzdeki haftalarda büyük bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gelmesi bekleniyor.

FAİZE 403 MİLYAR LİRA

Devletin vatandaştan topladığı vergiler ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) üzerinden zenginlere aktarılıyor. 2022'nin Mart ayından Haziran ayına kadar kamuya en az 200 milyar TL yük getirdiği düşünülen KKM'nin maliyeti büyüyor. KKM'nin toplam büyüklüğü 2 trilyon 576 milyar liraya ulaştı. KKM'ler dahil edildiğinde iktidarın toplam faiz ödemelerinin bu yıl 403 milyar lirayı aşması bekleniyor. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan otoyol, tünel

ve köprülere, geçiş garantileri tutmadığı için aktarılan kaynak da büyüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden bu projelere bu yıl verilen para 36 milyar TL'yi buldu. Geçiş garantilerine ulaşılamaması ve dövizdeki her artışla birlikte müteahhitlere yapılacak ödemenin, bu bedelin en az 2-3 katına çıkacağı belirtiliyor.