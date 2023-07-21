Finansman problemi zatürreye çevirdi

Sektördeki finansman ve kredi sıkıntısını zatürreye benzeten hazır giyim sektörü, kredi kanallarının yeniden açılmasını talep ederken, kur artışına rağmen istihdam kaybı riskinin sürdüğünü belirtti.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşçilik başta olmak üzere üretim maliyetlerinde yaşanan artışla bu yıl ihracatta eksiye düşen, siparişlerde ise kış sezonunu kaçıran hazır giyim sektöründe, kurdaki artışa karşın finansman sıkıntısı zatürre etkisi yaratıyor. Başta asgari ücret vergi ve akaryakıt olmak üzere genel giderlerdeki zamların sektörün nakit akışını zorladığını kaydeden sektör temsilcileri, seçim öncesinde kapatılan kredi musluklarının açılmasını talep etti.

SEKTÖR YÜZDÜRÜLMELİ

Her markanın elinde yüksek stoklar bulunduğunu ve yüzde 20'lik bir daralma ile ilerlediğini kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, en önemli sorunun finansman olduğunu ve yaşanan durumu bakanlıklara da ilettiklerini belirtti. Kaya “Hazır giyim sektörü zatürre oldu. Çok acil aspirine ihtiyacımız var. Aspirin finansal çözüm ve para. Bizim yüzdürülmemiz lazım. Bunun için kredi muslukları açılmalı. Bakan, Eximbank kaynaklarını iki katına çıkaracaklarını kamu kredilerinde gevşeme olacağını söyledi ama bize yansıyan bir durum yok” dedi. Vergi artışları ile giderlerin yükseldiğini kaydeden Kaya, “Kur bir miktar arttı. Ama vergisel artışlar ve akaryakıt artışları ile beraber giderlerimiz daha da yükseldi. Kullandığımız enerji ve işçilik, rekabet ettiğimiz ülkelerde yarı yarıya” diye konuştu.

Kur artışını vergiler aldı

Sektörün seçim öncesinde tutulan kur ve kapanan kredi imkanları nedeni ile kıskaca düştüğünü ve kış sezonu siparişlerini kaçırdığını kaydeden TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Son çeyrekte yaz siparişlerini bu kurları kullanarak almaya çalışıyoruz. Ancak, vergi, işçilik ile yakıttaki artışlar, her şeye korkunç bir zam getiriyor. Ekonomide hâlâ taşlar yerine oturmadığı için sağlıklı bir kur seviyesi ile maliyet hesabı yapamıyoruz. İstihdam kaybı hâlâ bir risk” dedi.