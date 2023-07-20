Fırıncılar: Ekmek 12 lira olmalı

Ekmeğe yeni zam yolda... Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, TBMM’den geçen son Torba Yasa'nın ardından Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 lira olmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

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Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün “Ekmek 12 TL oluyor” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Son günlerde hemen hemen bütün ürünlere zam geldiğini, bu zamlar bir çok üründe olduğu gibi, halkın temel besini olan ekmeğin maliyetini de arttırdığını belirten Kavuncu şunları kaydetti:

“BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZ…”

*Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurunun sürekli artması ve bunlara bağlı olarak, tarım ve ekmekçilik sektöründe hammadde fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı hem ekmek üreticilerimiz hem de tarım sektörü büyük bir ekonomik krizdedir.

*Şu bir gerçek ki tarım ve gıda ürünlerinde neredeyse yüzde 300 enflasyon mevcuttur. Ülkemizin izlediği mali ve ekonomik kalkınma politikaları ile enflasyon ve devalüasyon ile mücadele programı ivedilikli bir şekilde değiştirilerek, ekonomimizin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

“EKMEĞİN MALİYETİNİN 10 LİRA BANDINA ÇIKMASI BEKLENİYOR”

*Son 1,5 yıl içerisinde mazot, elektrik, doğal gaz zamları, inşaat, emlak fiyatlarının artması, taşıt fiyatları, asgari ücret artışı ve vergi zamlarından dolayı, sürekli artan ekmek maliyetlerinden dolayı, Türkiye genelinde 250 gram ekmek normalde 7-10 TL arasında olacaktı.

*Ancak; son çıkan Torba Yasa ve beraberinde getirilen vergi artışları yüzünden, ekmek maliyetinin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden, ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor.

“CUMHUR İTTİFAKINA BİZLER DE DESTEK VERDİK”

*Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak; Türkiye genelindeki ekmek üreticileri, fırıncılarımız ve tarım üreticilerimiz ile birlikte, ülkemizin ve devletimizin milli birlik ve beraberliği için, ulusal egemenliğimizi tehdit eden ülke içinde ve dışındaki güçler, yasa dışı terör örgütleri ve ülkemizin 2 yıldır uğraştığı ekonomi terörüne karşı, 2023 seçimlerinde yüz yılın ekonomik kabinesi kurulacağına inandığımızdan dolayı, MHP'nin milli şuur ve desteğini de göz önünde bulundurarak, Cumhur İttifakı'na bizler de destek verdik.

“VERİLEN TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ AŞİKARDIR”

*Fakat seçimlerden sonra; Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlar tarafından, seçim öncesi verilen taahhütlerin yerine getirilmediği aşikardır.

*Bu yüzden; gerek ekmek ve unlu mamuller ile tarım sektörlerinin en güçlü temsilcisi olarak gerekse de Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak; sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle gerekli önlem ve tedbirleri alması gerektiği kanısına vardık.

*Ayrıca TBMM'de grubu bulunan partilerin de seçimlerden sonra ek bütçe görüşmeleri içerisinde, Torba Yasa geçerken hiçbir önlem ve tedbir almadığını ve olması gereken tepkileri göstermediğini gözlemledik.

“EKMEK FİYATLARININ 12 TL OLMA ZARURETİ DOĞMUŞTUR”

*Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak, bu programı yakından takip etmekteyiz. TBMM'den geçen bu Torba Yasa sonrası, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zarureti doğmuştur.

Ekmek fiyatlarımızın ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederiz. (ANKA)

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