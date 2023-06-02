Fıstık bahçelerini dolu vurdu

Siirt'te etkili olan dolu yağışı 'yeşil altın' olarak tabir edilen fıstık bahçelerine büyük zarar verdi. Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, dolunun verdiği hasarın büyüklüğüne ilişkin "Sadece bu yılın emeği değil, gelecek yılın da mahsulü de gitti" dedi.

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Siirt’te etkili olan dolu yağışı ‘yeşil altın’ olarak tabir edilen fıstık bahçelerine büyük zarar verdi.

Zararın gelecek yılki üretimi de etkileyeceğini ifade eden Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, “Ben 50 yaşındayım, bu yaşıma kadar fıstık bağlarında bu denli zarar görmedim. Sadece bu yılın emeği değil, gelecek yılın da mahsulünün gittiğini gördük” diye konuştu.

“Eğer çiftçiye destek verilmezse bu alanlar üretimde geri kalacak. Onun için bu hasar için devletimizden bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

Hasar tespit çalışmaları başlatılan Tillo ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, “Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz. Müdürlük olarak elimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız” dedi.

‘BU YIL VERİM YILIYDI’

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan da üreticilere bağ ve bahçelerini sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi:

“Siirt’te lokal olarak bir dolu yağışı söz konusu oldu. Bu dolu özellikle Tillo ilçemizin İkizbağlar, Dereyamaç ve Sinep köylerinde etkili oldu. Dolunun vurduğu alanlarda hasar gerçekten çok büyük.

Bu bölge için bu yıl verim yılıydı. Bahçelerimiz, bağlarımız çok güzel meyve tutmuşlardı. Biz üreticilerimize çok geçmiş olsun diyoruz.

Tarım Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz olarak biz ellimizden gelen destek çalışmasını yapmaya çalışacağız. Sigortalı ve sigortasız bağ ve bahçelerimiz var. Bu vesile ile tüm yetiştiricilerimize özellikle tarım sigortaları konusunda biraz daha hassas olmalarını ve ellerinden geldiğince tüm bağ ve bahçelerini sigortalatma konusunda tavsiyede bulunuyoruz.”

‘GELECEK YILIN MAHSULÜ DE GİTTİ’

İkizbağlar köyünde çiftçilik yapan Hamza Aslan, sel sularının bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Hasarımız çok, doludan sonra sel suları bahçenin içinde su kanallarının açılmasına neden oldu. Fıstıklarımız telef oldu. Bir sonraki yılın da mahsulü gitti, yani iki yıllık emeğimiz telef oldu gitti. Devlet büyüklerimiz durumumuzu görüyor, bir yardımcı olabilirlerse memnun olurduk. Beklentimiz kredi ödemelerimizin ertelenmesi. (DHA)

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