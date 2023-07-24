Fitch: Türkiye ekonomisinde belirsizlik sürüyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, TCMB'nin faiz artırmasının yeni ekonomi ekibinin hedefleriyle uyumlu olduğunu ancak kademeli yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların belirsizliği azaltmada zorlanabileceğini belirtti.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “Türkiye ekonomi politikasındaki değişime devam ediyor, ancak kademeli değişim belirsizliği azaltmakta başarısız oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası’nın geçen hafta art arda ikinci defa yaptığı faiz artırımının yeni ekonomi ekibinin izlediği akılcı para ve maliye politikasına dönüş hedefiyle uyumlu olduğunu ancak kademeli olmasına karar verilen bu yaklaşım nedeniyle politika yapıcıların yatırımcı güvenini tekrar sağlama ve belirsizliği azaltmada zorlanabileceğine dikkat çekti.

YETKİLİLER ZORLANABİLİR

Fitch tarafından cuma gecesi yayımlanan değerlendirmede yetkililerin yatırımcı güvenini kalıcı olarak yeniden tesis etmekte, makro-finansal istikrara ilişkin riskleri azaltmakta ve dış kırılganlıkları hafifletmekte zorlanabileceği belirtildi.

Notta, parasal koşullar ve piyasaları bozan düzenlemelerin kaldırılarak normalleşmeye kademeli yaklaşıyor olması ve geçmişte uygulanan politikalardan siyasi nedenlerle vazgeçilmiş olmasının bu riskleri artırdığı belirtildi.

‘YEREL SEÇİMLER DEĞİŞİMİ SINIRLIYOR’

Fitch, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politika faizi hakkındaki görüşleri ve Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler de dahil olmak üzere var olan siyasi takvimin para ve maliye politikasında “kararlı” keskin bir değişiminin kapsamını sınırlayabileceğini ifade etti.

Fitch Ankara’nın geçmişte para ve maliye politikasında aniden fikir değiştirmesi, para politikasını gereğinden erken gevşetmesi ve merkez bankasının yönetiminde devamlı değişiklik yapması nedeniyle belirsizliği kalıcı şekilde azaltmanın zaman alacağına dikkat çekti. (REUTERS)

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