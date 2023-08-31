Fransa’da şirketler 5 bin ürünün fiyatını düşürmeyi kabul etti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, şirketlerin gündelik tüketilen 5 bin üründe fiyatları sabitlemeyi ya da düşürmeyi taahhüt ettiğini açıkladı. Üç şirket ise anlaşma konusunda işbirliği yapmayı reddetti.

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, enflasyonla mücadeleyi hızlandırmak için gıda perakendecileri ve üreticileriyle bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı fakat Unilever, Nestle ve PepsiCo’yu anlaşma konusunda “işbirliği yapmayı” reddeden şirketler arasında gösterdi.

Bakan, sektör yöneticileriyle iki gün süren görüşmelerin ardından televizyonda yayımlanan bir röportajda, şirketlerin gündelik tüketilen 5 bin üründe fiyatları sabitlemeyi ya da düşürmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

GIDA ENFLASYONU, MANŞET ENFLASYONUN İKİ KATI

Bugün açıklanan ağustos ayı verilerine göre, Fransa’da gıda enflasyonu hâlâ manşet enflasyon oranının iki katı üstünde seyrettiğinden, Fransız hükümeti gıda ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmeyi istiyor.

Carrefour ve Les Mousquetaires gibi perakendeciler Fransız tüketicilerin hayat pahalılığı nedeniyle temel tüketim mallarını satın almayı azalttıkları uyarısında bulunmuştu. (REUTERS)

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